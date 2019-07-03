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14:10, 3 июля 2019 428
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В Рязани за продажу наркотиков задержали бывшего учителя информатики и его сообщников. Видео

В Рязани за продажу наркотиков задержали бывшего учителя информатики и его сообщников. Видео

Сотрудники УМВД, УФСБ и Росгвардии задержали в Рязани троих членов организованной группировки, занимающейся продажей наркотиков через интернет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что один из злоумышленников — бывший учитель информатики — шифровал сообщения в сети.

24-летнего молодого человека задержали во время закладки «синтетики» в тайник, у него обнаружили около ста самодельных контейнеров с наркотиками общей массой более 60 граммов.

Позже при аналогичных обстоятельствах задержали двоих его сообщников 33 и 35 лет. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ.

Одного из членов группировки арестовали, двое находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.


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