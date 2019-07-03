В Рязани за продажу наркотиков задержали бывшего учителя информатики и его сообщников. Видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Сотрудники УМВД, УФСБ и Росгвардии задержали в Рязани троих членов организованной группировки, занимающейся продажей наркотиков через интернет. Об этом сообщила
Известно, что один из злоумышленников — бывший учитель информатики — шифровал сообщения в сети.
24-летнего молодого человека задержали во время закладки «синтетики» в тайник, у него обнаружили около ста самодельных контейнеров с наркотиками общей массой более 60 граммов.
Позже при аналогичных обстоятельствах задержали двоих его сообщников 33 и 35 лет. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ.
Одного из членов группировки арестовали, двое находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ пруду Александровского района утонула четырехлетняя девочка
|
cледующая новость →В День любви, семьи и верности в Ласкове откроют памятник Петру и Февронии
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.