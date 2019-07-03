В Рязани открылся крупнейший в стране шоу-рум строительных материалов. Видеоэкскурсия

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В четверг, 27 июня, в Рязани открылся крупнейший в стране шоу-рум строительных материалов «
По его словам, шоу-рум — это новый тренд в выборе материалов для малоэтажного и многоэтажного домостроения.
«Демопарк» стал самой большой площадкой, на которой представлены товары более чем 30 заводов-производителей России и Европы. Посетители выставки могут увидеть свыше 300 видов кирпича — по одному метра кладки каждого из видов.
Кроме того, в шоу-руме можно найти тротуарную плитку от различных заводов, а также кровельные покрытия — от металлочерепицы до натуральной керамической.
«Демопарк» находится по адресу:
На территории работают профессиональные менеджеры-консультанты, которые помогают клиентам не только определиться с материалами, но и рассчитывают проекты на дом, дают грамотные консультации и обеспечивают доставку необходимого материала до места стройки.
Получить более подробную информацию и записаться на посещение шоу-рума можно на
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