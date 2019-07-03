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10:20, 3 июля 2019 330

В Рязани открылся крупнейший в стране шоу-рум строительных материалов. Видеоэкскурсия

В Рязани открылся крупнейший в стране шоу-рум строительных материалов. Видеоэкскурсия

В четверг, 27 июня, в Рязани открылся крупнейший в стране шоу-рум строительных материалов «Демопарк». Видеоэкскурсию для потенциальных покупателей провел управляющий «Демопарка» Роман Соловов.

По его словам, шоу-рум — это новый тренд в выборе материалов для малоэтажного и многоэтажного домостроения.

«Демопарк» стал самой большой площадкой, на которой представлены товары более чем 30 заводов-производителей России и Европы. Посетители выставки могут увидеть свыше 300 видов кирпича — по одному метра кладки каждого из видов.

Кроме того, в шоу-руме можно найти тротуарную плитку от различных заводов, а также кровельные покрытия — от металлочерепицы до натуральной керамической.

«Демопарк» находится по адресу: Муромское шоссе, 4. Выставка открыта с 9:00 до 19:00 ежедневно.

На территории работают профессиональные менеджеры-консультанты, которые помогают клиентам не только определиться с материалами, но и рассчитывают проекты на дом, дают грамотные консультации и обеспечивают доставку необходимого материала до места стройки.

Получить более подробную информацию и записаться на посещение шоу-рума можно на сайте.


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