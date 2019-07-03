В Правительстве предложили ввести контроль за сбором диких грибов и ягод

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Правительство планирует ввести контроль за сбором диких грибов и ягод. Об этом сообщило РИА
В частности, ведомство планирует регулировать сферу сбора, переработки и оборота «дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок», а также лекарственных растений.
В пояснительной записке подчеркивается, что указанные природные богатства пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом.
В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста.
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