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Фото: Pixabay.com
В среду, 3 июля, в Москве кассир обменного пункта сбежала с 41 миллионом рублей. Этот пункт находится в Елисеевском переулке, передает
В обменный пункт вместе с инкассаторами зашел директор фирмы. Он хотел обменять рубли на доллары и передал кассиру деньги.
«Кассир пересчитала деньги и сказала, что нужной суммы нет, и попросила подождать на улице. Затем она скрылась с деньгами», — уточнили в полиции.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Женщине грозит до до десяти лет тюрьмы.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.