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12:17, 3 июля 2019 226
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Рязанцев предупредили о дождях и грозах

Рязанцев предупредили о дождях и грозах

В среду, 3 июля, рязанцев предупредили об ухудшении погоды. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, днем на территории области ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, в отдельных районах кратковременные дожди с грозами.

Ночью и днем 4 июля сохранятся порывы ветра 12-17 метров в секунду.


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