Новую школу в Мичуринске откроют 1 сентября

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В Мичуринске 1 сентября откроют новую школу, сообщил
«Строительство крупнейшего социального объекта Мичуринска — «Школы научно-технологического центра имени Мичурина» на более чем 1,25 тысяч мест проходит строго в соответствии с установленным графиком, — отметил первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов
Общая площадь застройки составит свыше 26 тысяч квадратных метров. У будущей школы будет своя котельная и спортивный городок (включающий теннисные корты и уличный тренажерный комплекс).
В восьми модулях, помимо классов, разместятся многофункциональный актовый зал на 400 мест, бассейн, зал для занятий бальными танцами и отдельная зона для семинаров и диспутов.
«На данный момент строительные работы практически завершены. Закуплено учебное оборудование. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории: у школы будет собственный сад и опытный участок для аграрных экспериментов», — говорится в сообщении.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.