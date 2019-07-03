Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:03, 3 июля 2019 124
 0    0

Новую школу в Мичуринске откроют 1 сентября

Новую школу в Мичуринске откроют 1 сентября

В Мичуринске 1 сентября откроют новую школу, сообщил сайт администрации Тамбовской области.

«Строительство крупнейшего социального объекта Мичуринска — «Школы научно-технологического центра имени Мичурина» на более чем 1,25 тысяч мест проходит строго в соответствии с установленным графиком, — отметил первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов

Общая площадь застройки составит свыше 26 тысяч квадратных метров. У будущей школы будет своя котельная и спортивный городок (включающий теннисные корты и уличный тренажерный комплекс).

В восьми модулях, помимо классов, разместятся многофункциональный актовый зал на 400 мест, бассейн, зал для занятий бальными танцами и отдельная зона для семинаров и диспутов.

«На данный момент строительные работы практически завершены. Закуплено учебное оборудование. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории: у школы будет собственный сад и опытный участок для аграрных экспериментов», — говорится в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 710
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 40 264
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 540
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 048
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
17:23, 23 июня 2019 13 845
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум