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В среду, 3 июля, на площади Театральной упал столб. Он повис на проводах напротив театра драмы и памятника Циолковскому.
Судя по городским камерам видеонаблюдения, на месте образовалась пробка. Один из троллейбусов остановился на площади Театральной.
На месте работают городские службы.
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