Калужанин пытался скрыть от полицейских убийство своей бабушки

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Калужанин зарезал свою бабушку, сообщил
По версии следствия, в ночь на 2 июля подозреваемый пришел в квартиру к своей 84-летней бабушке. Они поссорились, и мужчина ударил ее ножом не менее семи раз по лицу и телу. От полученных ран женщина скончалась на месте.
Чтобы скрыть улики, мужчина вытер нож и выбросил его в мусорный бак через квартал от дома. После этого подозреваемый сообщил в полицию об обнаружении тела потерпевшей.
Во время допроса калужанин признался и показал место, куда выкинул нож.
Подозреваемого задержали на 48 часов. Расследование уголовного дела продолжается.
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