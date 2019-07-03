Бюджет Рязанской области планируют положить в банки под проценты

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Бюджет Рязанской области планируют разместить в кредитных организациях. Об этом сообщил
Вопрос рассмотрели на заседании, которое прошло во вторник, 2 июля.
Проект постановления уже одобрен. В нем прописаны необходимые для реализации идеи правовые нормы.
Средства областного бюджета разместят на банковских депозитах в кредитных организациях. Таким образом планируется получить за счет этого дополнительный доход.
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