«АвтоВАЗ» остановит производство автомобилей

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Компания «АвтоВАЗ» объявила о приостановке производства из-за срыва поставок необходимых комплектующих со стороны нижегородского предприятия «Завод Автокомпонент». Об этом сообщила радиостанция «
Производство на всех сборочных линиях в Ижевске и Тольятти остановится 3 июля.
В компании утверждают, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей.
Дата возобновления производства пока не называется.
Фото с сайта Lada
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