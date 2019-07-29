В выходные на рязанских ярмарках продали четыре тонны смородины

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В субботу, 27 июля, на рязанских ярмарках выходного дня продали 4,1 тонны черной смородины. Об этом сообщил
Всего на 318 местах торговали 206 производителей. У них также купили:
Очередные ярмарки выходного дня пройдут 3 и 17 августа перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и около ТЦ «КИТ». 10 и 24 августа — на Театральной площади.
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