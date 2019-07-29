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14:24, 29 июля 2019 198
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В выходные на рязанских ярмарках продали четыре тонны смородины

В выходные на рязанских ярмарках продали четыре тонны смородины

В субботу, 27 июля, на рязанских ярмарках выходного дня продали 4,1 тонны черной смородины. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Всего на 318 местах торговали 206 производителей. У них также купили:

  • 9,9 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
  • 14,4 тонны молока и молочных продуктов;
  • 6,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий;
  • 0,1 тонны живой рыбы;
  • 0,3 тонны меда и продуктов пчеловодства;
  • 1,7 тонны картофеля;
  • 3 тонны овощей;
  • 0,5 тонны малины.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут 3 и 17 августа перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и около ТЦ «КИТ». 10 и 24 августа — на Театральной площади.


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