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11:59, 29 июля 2019 61
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В рязанский заказник выпустили 200 утят кряквы

В рязанский заказник выпустили 200 утят кряквы

Фото: Pixabay.com

В Ермишинском районе в естественную среду обитания выпустили 200 утят кряквы. Об этом сообщил сайт рязанского минприроды.

Ведомство заключило с предпринимателем соглашение для воспроизводства охотничьих ресурсов. В рамках этого договора утят выпустили в Мокшинский государственный природный заказник.


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