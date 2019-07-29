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9:06, 29 июля 2019 370
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В Красноярском крае задержали вора, которого десять лет разыскивали в Рязанской области

В Красноярском крае задержали вора, которого десять лет разыскивали в Рязанской области

В Ачинске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщил сайт управления МВД по Красноярскому краю.

Полиция остановила «ПАЗик», который ехал по трассе Р-255 «Сибирь» с нарушением ПДД и без включенного ближнего света.

После проверки документов полицейские установили, что 62-летний мужчина находится в розыске.

Оперативники выяснили, что в 2008 году он скрылся в Рязанской области, где подозревается в совершении кражи.

Злоумышленника задержали.

У мужчины нашли два патрона калибра 7,62 и две пластиковые банки, в которых находилось сыпучее вещество серого цвета. Выяснилось, что в них находился порох весом более 100 граммов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Фото УМВД по Красноярскому краю


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