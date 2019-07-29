В Красноярском крае задержали вора, которого десять лет разыскивали в Рязанской области

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В Ачинске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщил
Полиция остановила «ПАЗик», который ехал по трассе Р-255 «Сибирь» с нарушением ПДД и без включенного ближнего света.
После проверки документов полицейские установили, что 62-летний мужчина находится в розыске.
Оперативники выяснили, что в 2008 году он скрылся в Рязанской области, где подозревается в совершении кражи.
Злоумышленника задержали.
У мужчины нашли два патрона калибра 7,62 и две пластиковые банки, в которых находилось сыпучее вещество серого цвета. Выяснилось, что в них находился порох весом более 100 граммов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.