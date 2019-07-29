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Фото: Pixabay.com
Рязанец обманул жителя Ульяновска на полмиллиона рублей. Об этом
Мужчина нашел объявление о продаже машины на одном из сайтов и позвонил по указанному телефону. Мошенник пояснил, что уже договорился о сделке, но расторгнет ее, если сразу получит от нового покупателя 530 тысяч рублей. 28-летний житель Ульяновска перевел деньги, после чего автор объявления перестал выходить на связь.
Полицейские вычислили злоумышленника. Им оказался 27-летний рязанец, причастный к подобным преступлениям.
На рязанца завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество»).
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