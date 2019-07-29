Пьяный рязанец на мотоцикле попал в ДТП около Кремлевского вала

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В ночь на воскресенье, 28 июля, около дома №3 по улице 26 Бакинских комиссаров произошло ДТП. Примерно в 2:20 мотоцикл Raptor врезался в бордюр и перевернулся, сообщила
По предварительной информации, 43-летний водитель не справился с управлением. Прибывшие полицейские установили, что мужчина не имел «прав», а также ехал без шлема на незарегистрированном мотоцикле.
Кроме того, рязанец был пьян, алкотест показал 0,697 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
В результате ДТП травмы получили мотоциклист и его 29-летняя пассажирка, они обращались за медпомощью.
Водителя привлекут к административной ответственности.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ центре Тамбова загорелся «БМВ»
|
cледующая новость →В рязанский заказник выпустили 200 утят кряквы
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.