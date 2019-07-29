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12:08, 29 июля 2019 402
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Пьяный рязанец на мотоцикле попал в ДТП около Кремлевского вала

Пьяный рязанец на мотоцикле попал в ДТП около Кремлевского вала

Фото: УМВД по Рязанской области

В ночь на воскресенье, 28 июля, около дома №3 по улице 26 Бакинских комиссаров произошло ДТП. Примерно в 2:20 мотоцикл Raptor врезался в бордюр и перевернулся, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 43-летний водитель не справился с управлением. Прибывшие полицейские установили, что мужчина не имел «прав», а также ехал без шлема на незарегистрированном мотоцикле.

Кроме того, рязанец был пьян, алкотест показал 0,697 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

В результате ДТП травмы получили мотоциклист и его 29-летняя пассажирка, они обращались за медпомощью.

Водителя привлекут к административной ответственности.


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