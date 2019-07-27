Сорокина поручила ускорить ремонт дворов на Московском и в Канищеве

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 27 июля, во время выезда в районы Рязани и.о. главы администрации Елена Сорокина посетила дворы, на территории которых идет ремонт. Об этом сообщил
Сорокина обратила внимание на отставание от графика работ во дворах на улицах Бирюзова, дом №30, Станкозаводская, дом №15 и Крупская, дом №22.
«Жители хотят получить хороший двор, а администрация вовремя и качественно выполненные работы», — сказала Сорокина, обращаясь к представителю подрядчика.
По словам последнего, работы усилят со следующей недели.
Также во время выезда осмотрели двор по улице Черновицкой, дом №12. Там работы почти выполнены — осталось установить ограждение.
На объекте сохранили зеленые насаждения по просьбе местных жителей. Там Сорокина отметила хороший темп работ и поручила спилить сухие ветки вокруг детского комплекса.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.