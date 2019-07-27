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19:33, 27 июля 2019 252
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Около пятой гимназии может появиться парковка

Около пятой гимназии может появиться парковка

Фото: Администрация Рязани

Во время выезда в районы города в субботу, 27 июля, и.о. главы мэрии Елена Сорокина поручила управлению благоустройства рассмотреть возможность создания парковки рядом с гимназией №5 в Горроще. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

На выезде Сорокина посетила территорию гимназии на улице Гагарина. Согласно проектной документации, около учебного заведения планируют расширить проезжую часть и выделить заездной карман для посадки и высадки детей.

Ранее около школы вырубили деревья. Позже в мэрии рассказали, что на их месте организуют заездной карман.


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