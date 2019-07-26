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17:03, 26 июля 2019 381
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За полгода рязанцам выплатили 62 миллиона рублей долгов по зарплате

За полгода рязанцам выплатили 62 миллиона рублей долгов по зарплате

За шесть месяцев 2019 года рязанцам выплатили 62 миллиона рублей долгов по зарплате. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В пятницу, 26 июля, прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры области.

Выяснилось, что за полгода сотрудники надзорного органа выявили и пресекли больше 16,5 тысяч нарушений законодательства. Для их устранения внесли почти пять тысяч представлений, в суды направили более 3,3 тысячи исков, возбудили 133 уголовных дела.

По словам Игоря Грекова, прокуратура «выполнила серьезные государственные задачи». Он поблагодарил сотрудников за эффективную работу и пожелал успехов в службе.


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