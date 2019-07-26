За полгода рязанцам выплатили 62 миллиона рублей долгов по зарплате

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За шесть месяцев 2019 года рязанцам выплатили 62 миллиона рублей долгов по зарплате. Об этом сообщил
В пятницу, 26 июля, прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры области.
Выяснилось, что за полгода сотрудники надзорного органа выявили и пресекли больше 16,5 тысяч нарушений законодательства. Для их устранения внесли почти пять тысяч представлений, в суды направили более 3,3 тысячи исков, возбудили 133 уголовных дела.
По словам Игоря Грекова, прокуратура «выполнила серьезные государственные задачи». Он поблагодарил сотрудников за эффективную работу и пожелал успехов в службе.
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