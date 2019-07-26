В Спасском районе «девяносто девятая» улетела в пруд

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В Спасском районе в пруд улетела «девяносто девятая». Фото с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
Как отметили в сообщении, за рулем была пенсионерка, которая перепутала педали газа и тормоза.
По предварительной информации, никто не пострадал.
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