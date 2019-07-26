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21:48, 26 июля 2019 340
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В Спасском районе «девяносто девятая» улетела в пруд

В Спасском районе «девяносто девятая» улетела в пруд

В Спасском районе в пруд улетела «девяносто девятая». Фото с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».

Как отметили в сообщении, за рулем была пенсионерка, которая перепутала педали газа и тормоза.

По предварительной информации, никто не пострадал.


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