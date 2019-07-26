Из рязанского троллейбуса выбросили пассажира. Видео

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Из троллейбуса №3 выбросили пассажира. Видео опубликовано в Instagram.
Как отметил автор ролика, мужчина не заплатил за проезд, из-за чего его выкинули из транспортного средства.
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