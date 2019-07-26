Хор РГУ выступит на фестивале православного пения на острове Валаам

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В юбилейном фестивале также поучаствуют:
Фестиваль начнется 27 июля в 15 часов по московскому времени.
Желающие послушать выдающихся исполнителей православного пения могут добраться туда на судах из Приозерска и Сортавалы.
Программа фестиваля опубликована на
Валаам — остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. Сюда ежегодно съезжаются лучшие хоры из России и ближнего зарубежья на фестиваль хоровой музыки «Просветитель»
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