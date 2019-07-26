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22:36, 26 июля 2019 140
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Хор РГУ выступит на фестивале православного пения на острове Валаам

Хор РГУ выступит на фестивале православного пения на острове Валаам

Молодежный хор Рязанского государственного университета имени Есенина выступит на Свято-Владимирском фестивале православного пения «Просветитель», который пройдет на острове Валаам 27 и 28 июля 2019 года. Коллектив является единственным, представляющим на мероприятии Центральную Россию.

В юбилейном фестивале также поучаствуют:

  • Хор Валаамского монастыря, Россия, остров Валаам;
  • Хор братии Валаамского монастыря, Россия, остров Валаам;
  • Дивна Любоевич и хор «Мелóди», Сербия;
  • Хор Arahet, Армения;
  • Хор Bulgarian Voices Angelite, Болгария;
  • Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле», Россия, Петрозаводск;
  • Хор братии Спасо-Преображенского ставропигиального мужского Соловецкого монастыря Россия, Архангельская область;
  • Анастасия Шугалей, Россия, Новосибирск;
  • Мастерская «Колокольный Градъ».

Фестиваль начнется 27 июля в 15 часов по московскому времени.

Желающие послушать выдающихся исполнителей православного пения могут добраться туда на судах из Приозерска и Сортавалы.

Программа фестиваля опубликована на сайте.

Валаам — остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. Сюда ежегодно съезжаются лучшие хоры из России и ближнего зарубежья на фестиваль хоровой музыки «Просветитель»


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