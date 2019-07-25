В рязанских замороженных блинах нашли кишечную палочку

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В блинчиках «С пылу с жару» рязанского производителя «Лина» нашли кишечную палочку. Об этом сообщил портал
Специалисты нашли бактерии группы кишечной палочки в быстрозамороженных блинчиках с курицей.
Их продажу запретят в Беларуси с 26 июля. По этой же причине ранее там запретили продавать аналогичные блинчики с другой начинкой — творогом.
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