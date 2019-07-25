В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего на трассе М-5 в мае

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В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего 25 мая 2019 года на трассе М-5.Об этом сообщила
ДТП произошло в 8:25 182 километре трассы. 40-летний житель Калмыкии на Daewoo Matiz сбил 65-летнего рязанца, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
После ДТП пенсионера доставили в больницу.
Всех, у кого есть информация о произошедшем, попросили обращаться по телефону (4912)29-97-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.
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