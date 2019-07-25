В Клепиковском районе перевернулся «Хендэ». Фото

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Фото: УМВД по Рязанской области
В среду, 24 июля, в 11:34 произошло ДТП на 168-м километре трассы «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительной информации, 49-летняя рязанка, на Hyundai Solaris ехавшая со стороны Москвы, не справилась с управлением.
Автомобиль врезался в дерево и опрокинулся. Водитель обращалась за медпомощью.
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