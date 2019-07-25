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14:48, 25 июля 2019 89

В честь дня рождения «ЭЛЕКС» подарит рязанцам скидки

В честь дня рождения «ЭЛЕКС» подарит рязанцам скидки

В субботу, 27 июля, франчайзинговый магазин «ЭЛЕКС» на площади Театральной отпразднует день рождения. Начало в 10:00.

Для рязанцев подготовили конкурсы, призы и подарки, развлечения для детей и взрослых.

«Зона батута будет рада приветствовать больших и маленьких посетителей! Сладкая вата, аквагрим для детей от лучших мастеров города! Мороженое для посетителей всего за один рубль и дегустация свежевыжатых соков! Для взрослых гостей предлагаем попробовать новые виды зернового кофе и оценить работу топовых кофемашин, которые можно приобрести тут же! Ну и, конечно, скидки!» — анонсировали представители «ЭЛЕКС».

В честь дня рождения магазина покупатели получат скидки до 40% на бытовую технику. Так, телевизор HYUNDAI с диагональю 81 сантиметр обойдется рязанцам в 8 890 рублей, а холодильник POZIS объемом 285 литров и гарантией 3 года — в 14 990 рублей.

«Самое время решить, какой техники не хватает в доме и совершить выгодную покупку. Приходите на наш праздник!» — пригласили рязанцев.

Магазин «ЭЛЕКС» находится по адресу: улица Ленина, 2/68. Скидки действуют с 26 июля по 4 августа.


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