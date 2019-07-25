Они вернутся. Стало известно, кто выступит для рязанцев на Дне города

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Рязани на Дне города выступит Mband. Об этом RZN. info сообщил организатор концертов группы Александр Пухов в четверг, 25 июля.
Группа выступит перед рязанцами 3 августа на площади Ленина.
Mband — российская поп-группа, основанная композитором и продюсером Константином Меладзе.
Группа была создана 22 ноября 2014 года после финала шоу «Хочу к Меладзе». Первый сингл группы — «Она вернется» — стал одной из самых ротируемых песен в России за 2015 год.
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