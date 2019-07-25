Рязань получила 640 миллионов на благоустройство скверов и капремонт теплосетей

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Рязань получила 640 миллионов рублей на благоустройство общественных территорий, капремонт теплосетей и ремонт дорог. В четверг, 25 июля, на заседании гордумы депутаты утвердили изменения в бюджет города на 2019 год.
Из областного бюджета Рязань получила 640 миллионов рублей. Из них 200 миллионов направят на благоустройство общественных территорий: площади Ленина, улицы Кольцова, ЦПКиО, сквера имени Скобелева, сквера у кинотеатра «Октябрь», Новопавловской рощи, парка имени Гагарина, территории в районе ДК «Приокский», сквера на улице Станкозаводской, Лыбедского бульвара, территории Лысой горы в Солотче и парка Морской славы.
Еще 200 миллионов выделят на капремонт теплосетей, более 100 миллионов пойдут на благоустройство дворов, 56 миллионов — на приобретение спецтехники для коммунального хозяйства и более 32 миллионов — на ремонт и содержание дорог.
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