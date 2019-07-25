Появился трейлер российского сериала «Чернобыль». Видео

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Появился трейлер российского сериала «Чернобыль» производства Amalgama Studio. Главные роли в нем исполнили Игорь Петренко, Надежда Михалкова, Александр Феклистов и другие, передает
Ранее вышел сериал «Чернобыль» производства HBO о событиях 1986 года вышел в мае 2019 года и стал самым популярным по версии IMDb.
Осенью в прокат выйдет российский фильм, основанный на реальной истории команды добровольцев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Режиссер картины — Данила Козловский. Главные роли сыграют сам Козловский и Оксана Акиньшина.
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