Полицейские задержали рыбновца с наркотиками

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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 25 июля, рыбновские полицейские задержали 28-летнего жителя района. Об этом пишет издательство «
Оперативники узнали, что у молодого человека могли находиться запрещенные вещества. При личном досмотре у него обнаружили сверток, перемотанный цветной изолентой. Эксперты подтвердили, что внутри были наркотики.
Ведется следствие.
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