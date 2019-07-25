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19:07, 25 июля 2019 137
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Полицейские задержали рыбновца с наркотиками

Полицейские задержали рыбновца с наркотиками

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг, 25 июля, рыбновские полицейские задержали 28-летнего жителя района. Об этом пишет издательство «Пресса».

Оперативники узнали, что у молодого человека могли находиться запрещенные вещества. При личном досмотре у него обнаружили сверток, перемотанный цветной изолентой. Эксперты подтвердили, что внутри были наркотики.

Ведется следствие.


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