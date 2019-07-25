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10:22, 25 июля 2019 357
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Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной

Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной

В Министерстве труда предложили сделать программу материнского капитала бессрочной. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы ведомства Алексея Вовченко.

В министерстве предложили ввести меру бессрочно для постоянной индексации маткапитала, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы до 2025 года.

Решение должны принять до конца года.


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