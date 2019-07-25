Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной

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В Министерстве труда предложили сделать программу материнского капитала бессрочной. Об этом передает
В министерстве предложили ввести меру бессрочно для постоянной индексации маткапитала, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле».
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы до 2025 года.
Решение должны принять до конца года.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.