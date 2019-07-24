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16:03, 24 июля 2019 447
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В Шиловском районе пропал 62-летний мужчина

В Шиловском районе пропал 62-летний мужчина

В Шиловском районе пропал 62-летний Иван Николаевич Завьялов, проживающий в деревне Некрасовка. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

23 июля пенсионер ушел за грибами и не вернулся. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, носит усы. Одежда: черная болоньевая куртка, черные брюки, черные резиновые сапоги, желтая кепка.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.


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