В Рязани школьница забралась на крышу поезда и получила ожоги почти половины тела

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В Рязани 15-летняя школьница забралась на крышу поезда, где ее ударило током. Инцидент произошел во вторник, 23 июля.
Как сообщили в региональном минздраве, девочка получила 45% ожогов тела, 10 из которых — глубокие. Ее доставили в больницу в состоянии шока.
В настоящее время подросток находится в реанимации ОДКБ имени Дмитриевой. Она в сознании, разговаривает и отвечает на вопросы. Врачи прогнозируют дальнейшее длительное лечение.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.