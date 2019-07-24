В Рязани осудили сотрудника колонии, попавшегося на взятке

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В Рязани осудили бывшего сотрудника ИК-2, который попался на взятке. Об этом сообщил
Ранее стало известно, что прапорщик внутренней службы пытался пронести в колонию пять мобильных телефонов, две зарядки, USB-шнур, а также пакет с дрожжами. Все это мужчина спрятал в карманы и носки и собирался передать заключенному, пообещавшему ему вознаграждение.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ. Его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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