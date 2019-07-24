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10:37, 24 июля 2019 302

Рязанский автосалон Форд Лидер объявил о ликвидации склада

Рязанский автосалон Форд Лидер объявил о ликвидации склада

Рязанский автосалон Форд Лидер объявил о ликвидации склада. Получить выгодную цену на новый Ford и бонусы от автосалона рязанцы смогут до конца июля.

По словам представителей Форд Лидер, Ford уходит с российского рынка, поэтому сейчас самое лучшее время задуматься о покупке автомобиля и воспользоваться уникальным предложением, в рамках которого покупателям доступны:

  • сделка одним днем;
  • 20 автомобилей в наличии;
  • Ford Credit;
  • максимальная выгода и -10% по госпрограммам.

В акции участвуют все модели Ford. Количество автомобилей ограничено, забронировать их можно по телефону +7 (4912) 503-403.

Адрес Форд Лидер: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл».

*Предложение ограничено количеством автомобилей, подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 31 июля 2019 года. ООО «Лидер» оставляет за собой право вносить изменения в предложение.


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