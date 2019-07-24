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15:17, 24 июля 2019 131

«Рельеф-Центр» и торговая марка «ГАММА» поддержали рязанский фестиваль «Малина»

«Рельеф-Центр» и торговая марка «ГАММА» поддержали рязанский фестиваль «Малина»

В субботу, 20 июля, в Новоселках прошел ежегодный гастрономический фестиваль «Малина». Его гостями стали жители Рыбновского и других районов области, а также Москвы и Подмосковья. Праздник посетил министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

Главным партнером мероприятия стала крупная федеральная компания «Рельеф-Центр» — лидер российского рынка оптовой дистрибуции товаров для офиса, учебы и творчества. Праздник также поддержала торговая марка «ГАММА», выпускающая товары для творчества.

С помощью «Рельеф-Центра» и ТМ «ГАММА» на фестивале организовали арт-зону, где желающие могли разукрашивать и рисовать фломастерами, карандашами, красками или гуашью, а также мастерить поделки.

«Праздничное настроение на фестивале создавали ведущие совместно с кавер-группой „Балалайка-62“ и народной шоу-группой „СВ“. На различных интерактивных площадках можно было своими руками изготовить глиняную посуду, свистульку-малиновку, сплести из бисера и нитей малиновое украшение. В музее братьев-певцов Пироговых проходили бесплатные экскурсии. В чайной на территории музея Ассоциация кулинаров Рязанской области провела мастер-классы с последующей дегустацией. Гости фестиваля смогли отведать блюда из рыбы, сочной малины, а также будущего гастрономического бренда Рязанского края — калинника», — рассказали представители «Рельеф-Центра».

По их словам, традиционный конкурс на лучший малиновый костюм собрал в этом году рекордное число участников: «Они постарались на славу и создали по-настоящему яркие и эффектные наряды. Все, кто принял участие в конкурсе, получили ценные и полезные подарки для творчества от компании 'Рельеф-Центр' и торговой марки 'ГАММА'".

Малину на фестивале представили во всех видах — ягоды, варенье, компоты и морсы, пироги и блинчики с начинкой, пряники с глазурью.


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