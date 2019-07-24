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15:35, 24 июля 2019 169
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Дожди и грозы. Прогноз погоды в Рязанской области на четверг

Дожди и грозы. Прогноз погоды в Рязанской области на четверг

В четверг, 25 июля, в Рязанской области снова пройдут дожди. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем дождь, местами гроза. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +13, +18 градусов, днем +22, +27 градусов.


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