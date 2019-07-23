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13:00, 23 июля 2019 850
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Утонувший в Спасском районе мужчина оказался москвичом

Утонувший в Спасском районе мужчина оказался москвичом

Утонувший в Спасском районе мужчина оказался жителем Москвы. Об этом RZN.info рассказали в рязанском межрайонном следственном отделе.

По словам старшего следователя Оксаны Яниной, мужчина 1951 года рождения вместе с приятелем приехал в деревню Брыкин Бор на отдых. Вечером 16 июля отдыхающие пошли купаться, но один из мужчин из реки так и не выплыл.

Для уточнения обстоятельств смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, труп мужчины подняли из реки Пра 17 июля. Тело обнаружили около населенного пункта Папушево.


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