Утонувший в Спасском районе мужчина оказался москвичом

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Утонувший в Спасском районе мужчина оказался жителем Москвы. Об этом RZN.info рассказали в рязанском межрайонном следственном отделе.
По словам старшего следователя Оксаны Яниной, мужчина 1951 года рождения вместе с приятелем приехал в деревню Брыкин Бор на отдых. Вечером 16 июля отдыхающие пошли купаться, но один из мужчин из реки так и не выплыл.
Для уточнения обстоятельств смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, труп мужчины
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