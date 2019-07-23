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12:00, 23 июля 2019 279
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Рязанский минздрав закупит компьютеры на 60 миллионов 2

Рязанский минздрав закупит компьютеры на 60 миллионов

Министерство здравоохранения Рязанской области закупит компьютерное оборудование на 60 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Поставка компьютерного оборудования в медицинские организации планируется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».

Общая сумма контракта составила 60 204 820 рублей. Средства выделили из федерального и областного бюджета области.


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