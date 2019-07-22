Во вторник в Рязанской области ожидается туман. Прогноз погоды

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Во вторник, 23 июля, в Рязанской области ожидаются небольшой дождь и туман. Об этом сообщила
Порывы ветра днем могут достигать до 10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +10, +15 градусов, днем +22, +27 градусов.
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