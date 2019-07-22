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16:10, 22 июля 2019 206
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Во вторник в Горроще отключат свет. Адреса

Во вторник в Горроще отключат свет. Адреса

Во вторник, 23 июля, в Горроще отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Чернышевского, дома 4, 6, 8, 10, 5, 8-а, 6-а;
  • улица Братиславская, дома ½, 3, 5/1;
  • улица Гоголя, дома 3, 5, 7, 9/8, 7-а, 3-а;
  • улица Полевая, дома 6, 4, 2/12.

Работы проведет МУП «РГРЭС».


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