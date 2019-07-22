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В России ужесточат правила провоза багажа через границу. Об этом сообщила «
По данным издания, правила ужесточены в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. Например, это коснется тропических фруктов, овощей и посадочного материала.
Также ограничения введут для букетов, веток хвойных деревьев и рождественских елок.
Для перевозки более крупных партий на границе необходимо предъявить сопроводительные документы — фитосанитарные сертификаты.
Новые требования распространяются на все виды транспорта, в числе которых — авиаперевозки, железнодорожный и водный транспорт, а также автобусы.
Изменения вступят в силу с 19 августа.
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