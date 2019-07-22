В Милославском районе пьяный водитель скутера врезался в «Хендэ»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В пятницу, 19 июля, в селе Спасское Милославского района произошло ДТП. Примерно в 21:30 на улице Садовой столкнулись скутер и автомобиль, сообщила
По предварительной информации, 19-летний местный житель без «прав» ехал на скутере Strada Jazz без госзнака. Он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Hyundai Solaris под управлением 22-летнего молодого человека.
Участники ДТП не пострадали, однако автоинспекторы выяснили, что водитель скутера был пьян. Алкотест показал 0,861 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
Нарушителя привлекут к ответственности.
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