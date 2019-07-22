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13:27, 22 июля 2019 89
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В Милославском районе пьяный водитель скутера врезался в «Хендэ»

В Милославском районе пьяный водитель скутера врезался в «Хендэ»

Фото: УМВД по Рязанской области

В пятницу, 19 июля, в селе Спасское Милославского района произошло ДТП. Примерно в 21:30 на улице Садовой столкнулись скутер и автомобиль, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 19-летний местный житель без «прав» ехал на скутере Strada Jazz без госзнака. Он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Hyundai Solaris под управлением 22-летнего молодого человека.

Участники ДТП не пострадали, однако автоинспекторы выяснили, что водитель скутера был пьян. Алкотест показал 0,861 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя привлекут к ответственности.


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