В Малоярославце продавщица сломала челюсть покупателю

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Фото: Pixabay.com
В калужском Малоярославце продавщица круглосуточного магазина сломала челюсть покупателю. Об этом пишет сайт «
По предварительным данным, 25-летний мужчина повздорил с другим посетителем и продавцом. После этого они вышли на улицу и подрались. В ходе потасовки женщина нанесла несколько ударов ногой по лицу и телу, после которых калужанин остался лежать на земле без движения.
После драки продавщица сама вызвала медиков и полицейских.
В больнице травмы квалифицировали, как вред здоровью средней тяжести. До окончания расследования с обвиняемой взята подписка о невыезде. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.
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