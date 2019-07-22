Первокурсникам РГРТУ показали подстанцию и оперативно-технологическую службу «Рязаньэнерго»

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Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» провели экскурсию на энергообъекте для студентов рязанского радиотехнического университета. Двадцать первокурсников направления «Электроэнергетика и электротехника» посетили оперативно-технологическую службу производственного участка филиала и одну из старейших подстанций города — (ПС) 110/6 кВ «Рязань», которая обеспечивает электроэнергией крупные промышленные, культурные и социально-значимые объекты центральной части Рязани.
Энергетики показали студентам мнемосхему с условным изображением электроподстанций и линиями электропередачи, находящимися в зоне эксплуатационной ответственности управления филиала и познакомили с энергооборудованием, отвечающим современным требованиям надежности и экологической безопасности.
Также специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» рассказали первокурсникам о концепции «Цифровая трансформация-2030» ПАО «Россети», которую реализуют на объектах сетевой компании.
Учащимся РГРТУ рассказали, что энергообъекты филиала оснастят цифровыми каналами связи и устройствами для автоматизации процессов их эксплуатации. На трансформаторных подстанциях появятся интеллектуальные приборы технического учета с возможностью оперативной передачи данных о качестве электроснабжения потребителей.
«Цифровая электроэнергетика — это наше будущее! В Рязани широко стали использоваться реклоузеры — коммутирующие устройства на основе вакуумного выключателя, автоматически отключающие линии электропередачи в случае аварии. Все это очень интересно как студентам, так и преподавателям нашего вуза, — отметила руководитель направления подготовки „Электроэнергетика и электротехника“ радиоуниверситета, доктор технических наук Татьяна Васильева. — Поскольку „Рязаньэнерго“ — передовое предприятие, здесь можно многому научиться. Ребятам очень интересны и полезны подобные экскурсии. Для них чрезвычайно важно не только в теории, но и на практике познакомиться с энергетикой».
Напомним, что сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» организовывают экскурсии для школьников, студентов и преподавателей вузов на энергообъекты регулярно. По их словам, это позволяет познакомить молодежь с профессией энергетика, воспитать высококвалифицированных специалистов и повысить престиж рабочих и инженерных профессий.
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