RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В понедельник, 22 июля, педофилу из Владимира вынесли приговор за изнасилование 16 подростков. Об этом сообщил телеканал
Следствие установило, что 39-летний мужчина являлся администратором в одном из пабликов в социальной сети. Там он вступал в переписку с девочками-подростками и отправлял им непристойные предложения и снимки.
Получая от детей фото и видео, преступник монтировал порнографические ролики, которые оставлял для своего пользования, но при этом шантажировал подростков, угрожая распространением данной информации.
Его признали виновным по нескольким статьям, среди которых «Развратные действия», «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних», а также «Незаконное изготовление порнографии».
Преступления мужчина совершал с 2013-го по 2017 год. Жертвами педофила стали подростки в возрасте от 10 до 15 лет.
Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо вторник в Горроще отключат свет. Адреса
|
cледующая новость →Рязанские полицейские задержали грабителя после десяти километров погони
Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?