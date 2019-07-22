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16:02, 22 июля 2019 195
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Педофилу из Владимира вынесли приговор за изнасилование 16 подростков

Педофилу из Владимира вынесли приговор за изнасилование 16 подростков

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 22 июля, педофилу из Владимира вынесли приговор за изнасилование 16 подростков. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Следствие установило, что 39-летний мужчина являлся администратором в одном из пабликов в социальной сети. Там он вступал в переписку с девочками-подростками и отправлял им непристойные предложения и снимки.

Получая от детей фото и видео, преступник монтировал порнографические ролики, которые оставлял для своего пользования, но при этом шантажировал подростков, угрожая распространением данной информации.

Его признали виновным по нескольким статьям, среди которых «Развратные действия», «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних», а также «Незаконное изготовление порнографии».

Преступления мужчина совершал с 2013-го по 2017 год. Жертвами педофила стали подростки в возрасте от 10 до 15 лет.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.


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