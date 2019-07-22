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12:06, 22 июля 2019 207
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На пожаре в Ряжске погиб мужчина

На пожаре в Ряжске погиб мужчина

Фото: Издательство «Пресса»

На пожаре в Ряжске, произошедшем в ночь на понедельник, 22 июля, погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Мира поступило около 4 утра. Звонивший увидел клубы дыма, которые выходили из двухэтажного строения, пишет ИД «Пресса». Там располагалась частная баня.

Пожарные, приехавшие на место происшествия, обнаружили внутри мужчину без признаков жизни.

По предварительным данным, погибший — 56-летний житель Ряжска.

Здание общей площадью около 100 квадратных метров внутри сильно повредилось. На место происшествия выезжали шесть пожарных, было задействовано две автоцистерны.

Причины и обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи.


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