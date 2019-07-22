На пожаре в Ряжске погиб мужчина

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Фото: Издательство «Пресса»
На пожаре в Ряжске, произошедшем в ночь на понедельник, 22 июля, погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Мира поступило около 4 утра. Звонивший увидел клубы дыма, которые выходили из двухэтажного строения, пишет ИД «
Пожарные, приехавшие на место происшествия, обнаружили внутри мужчину без признаков жизни.
По предварительным данным, погибший — 56-летний житель Ряжска.
Здание общей площадью около 100 квадратных метров внутри сильно повредилось. На место происшествия выезжали шесть пожарных, было задействовано две автоцистерны.
Причины и обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи.
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