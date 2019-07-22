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10:37, 22 июля 2019 202
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Из-за ремонта на четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Из-за ремонта на четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в понедельник, 22 июля, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 14:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Шевченко, дома 28, 30, 31, 27, 33, 35, 39/56;
  • улица Пушкина, дом 54.

К 16:00 воду дадут по следующим адресам:

  • улица Полетаева, дома 1/14, 2/12;
  • улица Матросова, дом 2-а.

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