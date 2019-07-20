Врач рязанской ОКБ преодолел марафонский заплыв

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Врач рязанской ОКБ Алексей Стрелков преодолел марафонский заплыв. Об этом сообщил сайт больницы.
Стрелков участвовал в состязаниях «Титан Рэйс», которые прошли 14 июля в подмосковных Бронницах. Здесь проходил чемпионат России по триатлону на дистанции 113 километров — отборочный тур на чемпионат Европы.
В рамках соревновательного дня состоялось первенство по плаванию на открытой воде Кубок «Титан Триатлон».
«В плавании на открытой воде спортсмены соревновались в заплывах на 300 метров, 1,9 километров и 3,8 километров, — рассказал Алексей Стрелков. — Дистанция 3,8 километров, в которой я участвовал, была самой сложной для спортсменов, поэтому оказалось наименее массовой».
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