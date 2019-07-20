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12:22, 20 июля 2019 200
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В Ухоловском районе несколько часов искали женщину, потерявшуюся в лесу

В Ухоловском районе несколько часов искали женщину, потерявшуюся в лесу

В Ухоловском районе несколько часов искали женщину, которая ушла в лес за грибами и потерялась. Об этом пишет ИД «Пресса».

Случай произошел в среду, 17 июля. Супруги из Ухоловского района отправились за грибами к населенному пункту Смыково Сапожковского района.

Через некоторое время муж и жена незаметно отдалились друг от друга и разошлись в разные стороны.

Женщина поняла, что зашла вглубь леса. Стало темнеть и она поняла, что полностью потеряла ориентацию. Сотового телефона при себе у потерявшейся не было.

«С какой стороны я сюда зашла, куда повернуть, чтобы выйти к дороге, определить не могла. Пошла по лесу наугад. И таким образом я пробиралась сквозь лес примерно пять часов», — рассказала женщина.

Муж женщины сообщил о случившемся в ЕДДС. К поискам пропавшей сразу подключились глава администрации района Анатолий Зуев со своими сотрудниками, а также полиция и пожарная часть.

Женщину нашли около 23 часов.


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