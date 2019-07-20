В Ухоловском районе несколько часов искали женщину, потерявшуюся в лесу

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В Ухоловском районе несколько часов искали женщину, которая ушла в лес за грибами и потерялась. Об этом пишет ИД «
Случай произошел в среду, 17 июля. Супруги из Ухоловского района отправились за грибами к населенному пункту Смыково Сапожковского района.
Через некоторое время муж и жена незаметно отдалились друг от друга и разошлись в разные стороны.
Женщина поняла, что зашла вглубь леса. Стало темнеть и она поняла, что полностью потеряла ориентацию. Сотового телефона при себе у потерявшейся не было.
«С какой стороны я сюда зашла, куда повернуть, чтобы выйти к дороге, определить не могла. Пошла по лесу наугад. И таким образом я пробиралась сквозь лес примерно пять часов», — рассказала женщина.
Муж женщины сообщил о случившемся в ЕДДС. К поискам пропавшей сразу подключились глава администрации района Анатолий Зуев со своими сотрудниками, а также полиция и пожарная часть.
Женщину нашли около 23 часов.
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