В субботу под Рязанью пройдет фестиваль малины. Расписание движения транспорта

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В субботу, 20 июля, под Рязанью вновь пройдет фестиваль малины. В этом году его проведут на двух площадках — в Новоселках и Константинове.
Добраться туда можно двумя способами, сообщил
Расписание автобусов с автовокзала «Центральный» из Рязани:
Из Новоселок (остановка у основной парковки фестиваля (до перекрытия машинами ДПС):
Отмечается, что автобусы будут отправляться по мере наполняемости салона.
До мест проведения фестиваля можно добраться на машине по трассе М5. Для этого надо ехать в сторону Москвы, повернуть на Рыбное и село Константиново, затем поворот на село Новоселки.
Также во время праздника будет организован трансфер в село Константиново, где будет располагаться одна из фестивальных площадок и пройдет игра «
Расписание в прикрепленном файле.
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