Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:28, 20 июля 2019 575
 0    0

В субботу под Рязанью пройдет фестиваль малины. Расписание движения транспорта

В субботу под Рязанью пройдет фестиваль малины. Расписание движения транспорта

В субботу, 20 июля, под Рязанью вновь пройдет фестиваль малины. В этом году его проведут на двух площадках — в Новоселках и Константинове.

Добраться туда можно двумя способами, сообщил сайт фестиваля.

Расписание автобусов с автовокзала «Центральный» из Рязани:

  • 09:00;
  • 10:00;
  • 11:00.

Из Новоселок (остановка у основной парковки фестиваля (до перекрытия машинами ДПС):

  • 14:30;
  • 15:30;
  • 16:30.

Отмечается, что автобусы будут отправляться по мере наполняемости салона.

До мест проведения фестиваля можно добраться на машине по трассе М5. Для этого надо ехать в сторону Москвы, повернуть на Рыбное и село Константиново, затем поворот на село Новоселки.

Также во время праздника будет организован трансфер в село Константиново, где будет располагаться одна из фестивальных площадок и пройдет игра «Квестомалина».

Расписание в прикрепленном файле.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:45, 8 июля 2019 49 042
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 845
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 868
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
16:07, 8 июля 2019 24 748
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:05, 10 июля 2019 21 033
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум